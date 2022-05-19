Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина отправил соседу послание в бутылке и попал под суд

Donegal Daily: в Ирландии мужчина попал под суд за послание в бутылке, отправленное соседу

Фото: Shutterstock

Житель Ирландии попал под суд за послание в бутылке, которое он отправил соседу. Об этом сообщает Donegal Daily.

40-летний Алан Делв считал, что его сосед Патрик Койл хранит дома оружие, при помощи которого направляет на него вызывающие головную боль электронные волны. По словам полицейского Шона МакДейди, сотрудников полиции не раз вызывали из-за ссор Делва и Койла. Когда они в очередной раз прибыли на место, Койл передал им бутылку с посланием, в котором были угрозы от Делва. «Террорист, это последнее предупреждение. Держись подальше от моей жизни или лишишься своей», — говорилось в записке.

Материалы по теме:
«Страдания открыли мне великую истину» Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
«Страдания открыли мне великую истину»Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
17 января 2021
Бутылка судьбы Они искали любовь и нашли ее на дне
Бутылка судьбыОни искали любовь и нашли ее на дне
25 ноября 2017

Следующий вызов полицейских был связан с тем, что Делв пришел к дому Койла и бросил в него пакет молока, а затем два больших камня. Один из камней попал в машину внучки Койла и повредил ее. После этого мужчину арестовали и направили в психиатрическую больницу для медикаментозного лечения.

В суде мужчине предъявили обвинения в угрозах убийством и причинением тяжкого вреда, а также в проникновении на частную территорию. Подсудимый признал вину.

Адвокат Делва Киран МакЛохлинн попросил суд проявить снисходительность и добавил, что его клиент заплатил более 200 евро (13,4 тысячи рублей) Меган Койл в качестве компенсации за поврежденный автомобиль.

Судья Патриция Кронин заявила, что обвинения достаточно серьезны, и сочла необходимым назначить Делву тюремное заключение. «Я признаю, что Делв изменился к лучшему за последние семь месяцев, но это короткий промежуток времени, поэтому нам нужно знать, какие шаги предпринимаются, чтобы убедиться, что такое не повторится вновь», — заявила судья.

Ранее сообщалось, что пенсионер из английского города Ливерпуль Ян Джордж Трейнер попал в тюрьму из-за громкого прослушивания классической музыки и умер. На суде пенсионер объяснил, что из-за лекарств от простуды у него появилось раздражение в ушах, когда он слушал музыку в наушниках. Тогда он решил включать классическую музыку через домашние колонки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя
Россиянина заподозрили в убийстве велосипедиста из-за просьбы не мусорить
Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы
Власти Херсонской области анонсировали превращение региона в субъект России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.