Мужчина отправил соседу послание в бутылке и попал под суд

Donegal Daily: в Ирландии мужчина попал под суд за послание в бутылке, отправленное соседу

Житель Ирландии попал под суд за послание в бутылке, которое он отправил соседу. Об этом сообщает Donegal Daily.

40-летний Алан Делв считал, что его сосед Патрик Койл хранит дома оружие, при помощи которого направляет на него вызывающие головную боль электронные волны. По словам полицейского Шона МакДейди, сотрудников полиции не раз вызывали из-за ссор Делва и Койла. Когда они в очередной раз прибыли на место, Койл передал им бутылку с посланием, в котором были угрозы от Делва. «Террорист, это последнее предупреждение. Держись подальше от моей жизни или лишишься своей», — говорилось в записке.

Следующий вызов полицейских был связан с тем, что Делв пришел к дому Койла и бросил в него пакет молока, а затем два больших камня. Один из камней попал в машину внучки Койла и повредил ее. После этого мужчину арестовали и направили в психиатрическую больницу для медикаментозного лечения.

В суде мужчине предъявили обвинения в угрозах убийством и причинением тяжкого вреда, а также в проникновении на частную территорию. Подсудимый признал вину.

Адвокат Делва Киран МакЛохлинн попросил суд проявить снисходительность и добавил, что его клиент заплатил более 200 евро (13,4 тысячи рублей) Меган Койл в качестве компенсации за поврежденный автомобиль.

Судья Патриция Кронин заявила, что обвинения достаточно серьезны, и сочла необходимым назначить Делву тюремное заключение. «Я признаю, что Делв изменился к лучшему за последние семь месяцев, но это короткий промежуток времени, поэтому нам нужно знать, какие шаги предпринимаются, чтобы убедиться, что такое не повторится вновь», — заявила судья.

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