69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В России обнаружили рекордные залежи нефти

На Ямале геологи обнаружили один миллион тонн нефти на Среднем Итуре

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале геологи обнаружили рекордные залежи нефти: при исследованиях на Средне-Итурском месторождении были получены данные о новом пласте, извлекаемые запасы оценили в один миллион тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ямал-Медиа».

После открытия на Среднем Итуре захотел пробурить еще шесть скважин. Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов допустил, что потенциал месторождении здесь далеко не исчерпан. Он заверил, что ресурсную базу на этом месторождении продолжат наращивать.

Специалистов в ближайшее время решили отправить на дополнительные исследования на Карамовский и Холмогорский активы, где могут находиться перспективные для разработки пласты.

Ранее ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) при исследовании рельефа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) нашли останки древних растений и животных.

Исследователи пробурили две скважины вдоль реки Надым для реконструкции происхождения и развития древних естественных форм рельефа, чтобы понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя
Россиянина заподозрили в убийстве велосипедиста из-за просьбы не мусорить
Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы
Власти Херсонской области анонсировали превращение региона в субъект России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.