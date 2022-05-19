В Кремле отказались считать новое молодежное движение возрожденной пионерией

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что создаваемое молодежное движение — не пионерия

Создающееся в России молодежное движение не является возрожденной пионерией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле отказались считать новое объединение школьников аналогом существовавшей в СССР детской коммунистической организации и отметили, что «навязывать» детям членство в организации власти не планируют.

«Последние дни было очень много вопросов ко мне и моим коллегам о рождении так называемой новой пионерии. Нет, никто никакие пионерии и организации возрождать не собирается», — объявил Песков. Он отметил, что в движении смогут состоять не только школьники, но и более взрослые люди.

Целью организации Песков назвал солидаризацию молодежи.

19 мая депутаты Государственной Думы внесли законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». Депутаты заявляли о наличии связей с существовавшей в СССР пионерией.

В апреле Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании подобного движения.