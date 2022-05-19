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В Свияжске появится новый музейный объект

Новый объект появится в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в Татарстане

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Новый объект появится в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в Татарстане. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, в ходе всероссйиской акции «Ночь музеев 2022» на территории учреждения откроют «Свияжско Ольгинский детский приют трудолюбия». Отмечается, что в рамках презентации запланирована специальная программа для гостей музея.

По информации издания, первым мероприятием в новом объекте станет «вечер романса» в исполнении свияженина Андрея Азбукина. По словам руководителя пресс-службы музея Юлии Нуреевой, обе бабушки Андрея в разное время жили в доме, который после полной реставрации станет музеем.

Известно, что приют в Свияжске был открыт в 1899 году. В общей сложности в России к 1910 году насчитывалось 36 подобных учреждений. Свое название они получили в честь старшей дочери императора Николая II — великой княжны Ольги Николаевны.

Ранее в Краснодаре отреставрировали Екатерининский кафедральный собор. «Екатерининский кафедральный собор — один из красивейших памятников Краснодара с богатой историей. Техническое состояние и эксплуатационная надежность зданий-памятников архитектуры и истории требуют постоянного внимания», — заявил вице-губернатор региона Сергей Болдин.

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Майя Пономаренко
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