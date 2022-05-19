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Российский вице-премьер предсказал миру усугубление кризиса

Вице-премьер Новак предсказал миру усугубление продовольственного кризиса

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Мир уже сталкивается с дефицитом продовольствия и ростом цен на еду, и в следующем году кризис может только усугубиться, считает вице-премьер России Александр Новак. Его заявления цитирует РИА Новости.

Говоря о ситуации в 2023 году, вице-премьер заметил, что, на его взгляд, будет хуже. Он напомнил, что в Европе растет цена на газ, что, в свою очередь, сказывается на стоимости производства удобрений для сельского хозяйства. Газ дорожает на фоне опасений по поводу прекращения поставок из России.

«В конечном итоге в отдельных регионах, которые страдают от этих необдуманных действий, недополучают в полном объеме продовольствие. То есть мы видим на сегодняшний день рост цен на продовольствие и дефицит продовольствия. Это только начало кризиса», — предсказал Новак.

Россия уже прекратила поставки газа в несколько европейских стран после того, как они отказались выполнять требования Москвы о переходе на новую схему оплаты с использованием рублевых счетов в «Газпромбанке», выдвинутые после начала российской военной операции на Украине. Около половины из 54 покупателей газа «Газпрома» открыть счета согласились.

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Платон Щукин
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