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Сеул обеспокоился возможными ядерными испытаниями во время визита Байдена

В Южной Корее заявили о готовности КНДР провести ядерные испытания во время визита Байдена

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Национальная разведывательная служба Республики Корея (РК) заявила, что на данный момент Северная Корея готова провести ядерные испытания во время визита президента США Джо Байдена в Сеул на этой неделе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«[Представитель нашей разведки] рассказал нам, что сейчас есть признаки [тестового] запуска ракеты, несмотря на то что в КНДР сейчас самый разгар пандемии COVID-19. Что касается самого ядерного испытания — все приготовления завершены и сейчас они решают вопрос о времени запуска», — рассказал агентству один из членов правящей партии парламента Южной Кореи.

По данным агентства, Сеул обеспокоился возможностью провокации со стороны Пхеньяна, которая может произойти во время визита американского президента. Однако в парламенте не все разделяют алармизм по поводу возможных испытаний ядерного оружия. Представитель главной оппозиционной Демократической партии Ким Бен Ки заявил, что даже если КНДР проведет их, то «в этом нет ничего страшного и необычного».

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Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не ждет, что Пхеньян отложит грядущие ядерные и ракетные испытания новых типов вооружений из-за эпидемии COVID-19. «Мы никогда не видели, чтобы режим КНДР делал приоритетом гуманитарные нужды собственного народа, ставя их выше этих дестабилизирующих программ, которые представляют угрозу миру и безопасности в регионах Тихого и Индийского океанов и за их пределами», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Дмитрий Сотак
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