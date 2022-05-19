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Россиянка 22 года прожила с болью из-за провалившихся внутренних органов

Мосгорздрав: россиянка 22 года мучилась от боли из-за провалившихся желудка и кишечника

Фото: Zakir Rushanly / Pexels

Москвичка 22 года прожила с болью, происхождение которой два десятилетия не могли установить в нескольких клиниках. Лишь врачи больницы имени Кончаловского поставили верный диагноз, установив, что у пациентки был разрыв диафрагмы, из-за которого ее некоторые внутренние органы провалились, сообщил портал Мосгорздрава.

Женщина больше 20 лет мучилась от боли в подреберье, которая была порой настолько сильной, что она теряла сознание. Россиянка обращалась в несколько клиник, где ей ставили разные диагнозы. В одном медицинском учреждении ей даже удалили грыжу, образовавшуюся после одного из вмешательств.

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В итоге только специалисты больницы имени Кончаловского смогли докопаться до истины. Пациентка рассказала им, что в 1999 году она неудачно упала на бок, после чего и появилась боль. Врачи провели детальную диагностику и установили, что у женщины имеется травматический разрыв диафрагмы. «Из-за травмы большая часть желудка и часть кишечника "провалились" в левую плевральную полость, сместив и сдавив левое легкое», — рассказали в депздраве Москвы.

Хирурги решились на щадящую лапароскопическую операцию. Операция длилась два часа: врачи устранили разрыв, вернули органы на нужное место. Легкое расправилось непосредственно во время хирургического вмешательства.

В больнице пациентка провела несколько дней. От болей она избавилась благодаря хирургам из Зеленограда.

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Вера Владзиевская
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