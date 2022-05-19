Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Треть россиян оказались не способны позволить себе недельный отпуск

SuperJob: 35% россиян не способны позволить себе недельный отпуск

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

У более трети россиян (35 процентов) нет денег на недельный отпуск, об этом говорится в исследовании SuperJob.

В прошлом году около 30 процентов респондентов оказались не способны позволить себе недельный отпуск. Идеальный отдых россияне в среднем оценили в 160 тысяч рублей. Так, мужчины готовы потратить на него около 175 тысяч рублей, женщины — 143 тысячи. При этом реально выложить за отпуск опрошенные планируют 37 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Мужчины могут позволить себе отдых дороже, чем женщины: в среднем они готовы выделить 40 тысяч, а женщины — 33 тысячи. Больше всего денег на отпуск планируют выделить жители Москвы (около 50 тысяч), Санкт-Петербурга и Красноярска (43 тысячи). Меньше всего на недельный отпуск готовы потратить жители Воронежа и Волгограда (33 тысячи рублей).

Ранее россияне резко заинтересовались новым видом отдыха. Туроператоры фиксируют высокие продажи круизов на предстоящий летний период. По словам заместителя гендиректора «Инфофлот» Светланы Гончаровой, ажиотаж, вызванный новым видом отдыха, связан с тем, что российским туристам в настоящее время сложно организовать поездки за границу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя
Россиянина заподозрили в убийстве велосипедиста из-за просьбы не мусорить
Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы
Власти Херсонской области анонсировали превращение региона в субъект России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.