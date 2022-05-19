Треть россиян оказались не способны позволить себе недельный отпуск

SuperJob: 35% россиян не способны позволить себе недельный отпуск

У более трети россиян (35 процентов) нет денег на недельный отпуск, об этом говорится в исследовании SuperJob.

В прошлом году около 30 процентов респондентов оказались не способны позволить себе недельный отпуск. Идеальный отдых россияне в среднем оценили в 160 тысяч рублей. Так, мужчины готовы потратить на него около 175 тысяч рублей, женщины — 143 тысячи. При этом реально выложить за отпуск опрошенные планируют 37 тысяч рублей.

Мужчины могут позволить себе отдых дороже, чем женщины: в среднем они готовы выделить 40 тысяч, а женщины — 33 тысячи. Больше всего денег на отпуск планируют выделить жители Москвы (около 50 тысяч), Санкт-Петербурга и Красноярска (43 тысячи). Меньше всего на недельный отпуск готовы потратить жители Воронежа и Волгограда (33 тысячи рублей).

Ранее россияне резко заинтересовались новым видом отдыха. Туроператоры фиксируют высокие продажи круизов на предстоящий летний период. По словам заместителя гендиректора «Инфофлот» Светланы Гончаровой, ажиотаж, вызванный новым видом отдыха, связан с тем, что российским туристам в настоящее время сложно организовать поездки за границу.