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Тела пенсионерки и ее сына обнаружили в квартире в Москве

Москвичка обнаружила тела мужа и свекрови-пенсионерки в квартире на востоке столицы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В квартире на востоке столицы 45-летняя москвичка обнаружила тела жестоко убитых мужа и свекрови. Об этом сообщает «КП».

По данным следствия, вечером 18 мая женщина вернулась домой с работы, однако попасть в квартиру не смогла, так как дверь была заперта изнутри, а на звонки никто не отвечал. Решив, что ее близкие куда-то уехали, женщина решила обратиться к мастеру по вскрытию замков. Попав домой, женщина увидела тела 48-летнего мужа и его 70-летней матери.

После этого россиянка позвонила в полицию. Стражи порядка обнаружили на теле погибшего мужчины резаные раны рук и шеи, а у его матери — ссадины на лбу и ушибы скуловой области. Выяснилось, что женщина скончалась на несколько часов позже сына. Сейчас тела погибших отправили на экспертизу, которая установит точные причины их смерти.

Ранее стало известно, что в Тульской области тело россиянина с колото-резаными ранами обнаружили в Оке.

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Елизавета Новикова
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