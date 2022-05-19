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Кремль анонсировал обсуждение Путиным поддержки семей с детьми

Песков заявил, что 25 мая Путин обсудит с президиумом Госсовета поддержку семей с детьми

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин 25 мая обсудит с президиумом Госсовета поддержку семей с детьми, а также индексацию соцвыплат. Такое мероприятие анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В среду, 25 мая, состоится заседание президиума Госсовета. Речь пойдет о вопросах, связанных с социалкой и, главным образом, о вопросах по поддержке семей с детьми. Это действительно так», — объяснил представитель Кремля.

Песков также утвердительно ответил на вопрос, будет ли на встрече обсуждение вопроса индексации социальных выплат.

Ранее Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. Также документ устанавливает возможность перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти их отца.

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Никита Абрамов
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