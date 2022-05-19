Обвиненный в мошенничестве бывший ректор ВШСИ попал в реанимацию

Бывший ректор ВШСИ Полянкин попал в реанимацию из-за серьезного ухудшения здоровья

Бывший ректор Высшей школы сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина, попал в реанимацию из-за серьезного ухудшения здоровья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвокат обвиненного в мошенничестве Анатолия Полянкина Владимир Астафьев рассказал, что 13 мая его клиент потерял сознание, его пришлось экстренно госпитализировать. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, а медики не дают никаких прогнозов.

«Врачи сказали нам: если бы было промедление еще на десять часов, Полянкина бы не вытащили», — поделился Астафьев. По его словам, у экс-ректора ВШСИ имеется множество хронических заболеваний, которые обострились из-за стресса.

В апреле сообщалось, что Полянкин уволил артиста Константина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ. 15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Райкин стал врио ректора ВШСИ.