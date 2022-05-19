Минобороны отчиталось о поражении семи пунктов управления ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил о поражении семи пунктов управления ВСУ

Российская авиация нанесла удары по семи пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

«Поражены (...) в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка», — уточнили в Минобороны.

По словам представителя военного ведомства, также авиация нанесла удары по 11 складам с оружием на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России поразили два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Бахмут ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины.