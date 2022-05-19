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В России вырастет пособие по уходу за ребенком

Минтруда: к 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тысячи рублей к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства труда.

Также отмечается, что максимальный размер пособия по беременности и родам к 2025 году будет увеличен до 660,9 тысячи рублей.

В настоящее время ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40 процентов заработка. Оно выплачивается Фондом социального страхования.

Минимальный размер с 1 февраля 2022-го составляет 7667 рублей, а максимальный — 37,9 тысячи рублей. Неработающие россияне также получают пособие от Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, что россиянам начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. «Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами... Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Марина Совина
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