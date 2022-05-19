В США призвали Запад повлиять на Киев для прекращения конфликта на Украине

Экс-сотрудник Белого дома Купчан: Запад должен убедить Киев прекратить конфликт на Украине

Страны Запада должны убедить Киев прекратить конфликт на Украине. Об этом рассказал бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома, профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для издания The Atlantic.

По его словам, НАТО необходимо начать откровенный диалог с украинскими властями о том, как лучше всего завершить конфликт как можно скорее. Эксперт отметил, что атлантическим демократиям пора переключить свое внимание на прекращение кризиса. Он подчеркнул, что до этого западные партнеры Киева уклонялись от того, чтобы заставить Киев ограничить свои стратегические цели, и при этом сосредотачивались на предоставлении Украине средств для самообороны.

Помимо этого, специалист объяснил, что стратегический прагматизм требует откровенного разговора об ограничении амбиций Киева и его согласии на результат, который не будет рассматриваться в качестве «победы».

Ранее Купчан посоветовал США отказаться от идеалистических подходов во внешней политике, оставив возможность для сотрудничества с Россией и Китаем. По словам эксперта, ситуация на Украине продемонстрировала несоответствие идеологических ожиданий Соединенных Штатов с реальной геополитикой, которое нарастало с 1990-х годов. Он отметил, что американские власти не учли недостатков принципа «распространения демократии» при помощи расширения НАТО.

