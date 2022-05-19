Продажи игровых приставок в России упали

В России продажи приставок в апреле снизились на 81 процент

Объемы продаж игровых конослей в России снизились. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты агентства ссылаются на исследование «Чек индекса» компании «Платформа ОФД», которая ежедневно обрабатывает более 50 миллионов кассовых чеков. В отчете говорится, что объем продаж игровых приставок в денежном выражении в апреле упал «год к году» на 78 процентов, с января — на 81 процент.

Также средний чек в этом сегменте составил 31 895 рублей, что на 21 процент ниже, чем в 2021 году, и на 68 процентов ниже, чем в январе. Снизился и объем продаж подписок на игры на 42 процента по сравнению с прошлогодними показателями, на 83 процента — с января. Специалисты объяснили это тем, что традиционно высокую долю в продажах занимали игры для PlayStation, однако в марте некоторые сервисы Sony стали недоступны в России, что повлияло на рынок.

В компании рассказали, что в топе продаж в сегменте консолей вырвались приставки для классических 8 и 16-битных игр на ТВ-мониторе. Объем продаж здесь вырос «год к году» на 13 процентов. Средний чек на подобные приставки в апреле был 3530 рублей. Ретро-девайсы были популярны в 90-е годы — сейчас многие подобные гаджеты адаптировали под использование на современных телевизорах и мониторах.

В середине марта Sony Interactive Entertainment (SIE) заявила, что приостановит поставки в Россию. «PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — отметили представители компании.