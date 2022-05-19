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Модель OnlyFans рассказала о самом непристойном поступке в своей жизни

Модель Китти Ликсо призналась в сексе с сотрудниками Instagram ради разблокировки аккаунта
Китти Ликсо (справа)

Китти Ликсо (справа). Кадр: @adam22

Модель британского сервиса OnlyFans, специализирующегося на эротическом и порнографическом контенте, Китти Ликсо (Kitty Lixo) рассказала о самом непристойном поступке, который она когда-либо совершала в своей жизни. В эфире подкаста No Jumper она призналась, что ей пришлось заняться сексом с несколькими сотрудниками Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ради разблокировки ее аккаунта. Отрывок записи появился в Twitter.

«Мой аккаунт в Instagram блокировали три или четыре раза. В первый раз, когда это произошло, я обратилась за помощью к одному своему другу, который работает в Instagram. Я переспала с ним, чтобы он снял ограничения с моего аккаунта. И он это сделал, это было очень мило с его стороны», — рассказала модель, отвечая на вопрос о том, какой самый непристойный поступок она совершила в жизни.

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Ликсо добавила, что в следующие разы, когда ее страницу в Instagram блокировали, она находила в соцсетях других сотрудников компании и писала им сообщения, в которых предлагала секс в обмен на разблокировку ее страницы. По словам модели, работники соцсети соглашались на ее предложение, после чего снимали ограничения с ее аккаунта.

Позднее в комментарии Daily Dot Ликсо заявила, что ее аккаунт могли блокировать из-за жалоб пользователей. «Если человеку (сотруднику Instagram, который рассматривает жалобу, — прим. "Ленты.ру") не нравится твое лицо, или ему наплевать, или он слишком ленив, чтобы вникнуть в детали дела, то он просто блокирует страницу», — уточнила она.

Также Ликсо сообщила, что готова переспать и с другими работниками Instagram, если ее аккаунт вновь начнут блокировать.

Ранее стало известно, что OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов россиян.

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Олег Давыдов
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