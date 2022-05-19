Решетова рассказала о своей недвижимости в Дубае

Модель Анастасия Решетова опровергла информацию о своей недвижимости в Damac Hills

Российская модель Анастасия Решетова рассказала о своей недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она опровергла информацию о том, что приобрела виллу в престижном жилом районе Дубая Дубай Марина в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ опубликовал материал, в котором риелтор предположил, что Решетова приобрела жилье в сообществе вилл и таунхаусов Damac Hills. Отмечалось, что стоимость объектов там варьируется от 25 до 355 миллионов рублей.

В ответ на публикации Решетова отметила, что не знакома с прокомментировавшим ее вложение в недвижимость экспертом. По словам модели, для инвестиционной покупки она выбрала другой проект. «И цена выше, и застройщик лучше», — добавила она.

В октябре 2020 года Решетова захотела избавиться от элитной квартиры в Москве. Она подчеркнула, что самостоятельно заработала на жилье площадью 100 квадратных метров. Решение продать недвижимость модель объяснила невозможностью в скором времени вернуть вложенные в объект средства и желанием купить более практичное жилье.