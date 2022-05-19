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Росгвардейцы задержали пособника националистов в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы обнаружили взрывное устройство и задержали пособника националистов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Росгвардейцы при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили мины и взрывное устройство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было замаскировано в мусоре на полевой дороге. Кроме того, были обнаружены 39 снарядов различного калибра и минно-взрывное заграждение из шести противотанковых мин. Сапер Росгвардии уничтожил их накладными зарядами.

Также в ходе спецоперации был задержан 35-летний пособник националистического батальона «Айдар».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области бойцы спецназа Росгвардии уничтожили подразделение и боевую технику вооруженных сил Украины (ВСУ). Разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника, когда поисковая группа центра специального назначения Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов области.

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Мария Рубникович
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