Россияне начали продавать квартиры со скидкой

Количество продающихся со скидкой вторичных квартир в России увеличилось на 31 процент

Продавцы на российском вторичном рынке недвижимости стали чаще делать скидки на квартиры. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

На фоне нестабильной ситуации в марте 2022 года в крупных городах с продажи сняли 22 процента объектов. В начале апреля объем предложения прекратил снижение, а в середине — пошел в рост. При этом спрос снизился, что привело к увеличению количества продающегося со скидкой жилья.

В феврале цены снижали для 19 процентов квартир, в мае — для 31 процента. Отмечается, что реальная доля превышает этот показатель, так как многие продавцы делают скидку в процессе торга с покупателем. При этом в феврале стоимость повышали для 14 процентов квартир, а в мае — для четырех процентов.

Наиболее часто дисконт делают в Москве — доля продающихся по сниженной цене столичных квартир составила 41 процент. В Казани отдать объект со скидкой решили 37 процентов собственников, в Челябинске — 36 процентов, в Санкт-Петербурге и Самаре — 34 процента. В городах ближе к югу России квартиры попадают под дисконтирование реже, например, в Ростове-на-Дону подешевевшее жилье составило 16 процентов от всех выставленных на продажу квартир.

Продавцы стали чаще делать большую скидку. Каждая четвертая квартира продается более чем на 10 процентов дешевле изначальной цены — в начале года такой дисконт получали четыре процента объектов. Средняя скидка в крупных городах выросла с 3,3 процента в феврале до 4,1 процента в мае, или с 324 до 413 тысяч рублей. Самые большие скидки делают в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее россиянам назвали способ выгодно продать квартиру. Эксперты советуют обратиться к специалисту, чтобы избежать осложнений, а также привести в порядок документы и проверить историю объекта.