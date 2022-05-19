Генконсульству России в Хьюстоне удалось открыть банковский счет

Генконсульство России в Хьюстоне решило вопрос с замороженным банковским счетом

Вопрос с открытием банковского счета российского генконсульства в Хьюстоне решен. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России Александр Захаров.

По его словам, урегулировать вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было заморожено с марта, удалось благодаря усилиям руководства МИД России и посольства России в США. «На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», — уточнил дипломат.

24 апреля сообщалось, что американские банки отказываются открывать новые счета российскому генконсульству в Нью-Йорке. Он отметил, что счет дипмиссии в банке Bank of America был заблокирован 16 марта. При этом согласие на открытие новых счетов никто из банков не дал. Славкин подчеркнул, что генконсульство не может снимать деньги, оплачивать коммунальные услуги.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа посольства сейчас фактически заблокирована действиями Вашингтона. Он упомянул в том числе блокировку счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America. Антонов также пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства.