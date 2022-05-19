Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генконсульству России в Хьюстоне удалось открыть банковский счет

Генконсульство России в Хьюстоне решило вопрос с замороженным банковским счетом

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вопрос с открытием банковского счета российского генконсульства в Хьюстоне решен. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России Александр Захаров.

По его словам, урегулировать вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было заморожено с марта, удалось благодаря усилиям руководства МИД России и посольства России в США. «На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», — уточнил дипломат.

24 апреля сообщалось, что американские банки отказываются открывать новые счета российскому генконсульству в Нью-Йорке. Он отметил, что счет дипмиссии в банке Bank of America был заблокирован 16 марта. При этом согласие на открытие новых счетов никто из банков не дал. Славкин подчеркнул, что генконсульство не может снимать деньги, оплачивать коммунальные услуги.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа посольства сейчас фактически заблокирована действиями Вашингтона. Он упомянул в том числе блокировку счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America. Антонов также пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие для возобновления диалога России и Запада
Автомобилист успел побриться в московской пробке и попал на видео
Энергию тепла научились добывать ночью
Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии
Участник поднятия российского флага в 1991 году оценил идею его замены
В США пригрозили лишить Турцию F-16 из-за разногласий по расширению НАТО
Малышева дала три совета для снижения сахара в крови
Джордж Буш оговорился и перепутал Украину с Ираком
Смягчение «репрессий» против китайских компаний назвали временным
К выпуску нового «Москвича» захотели подключить китайские компании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.