Россия вышлет четырех сотрудников посольства Словении

В МИД заявили, что Россия вышлет из страны четырех сотрудников посольства Словении

Россия решила выслать четырех сотрудников посольства Словении в качестве ответной меры. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Временному поверенном в делах Словении в РФ был заявлен решительный протест в связи с попытками Любляны возложить на Москву вину за военные преступления на Украине и оказанием помощи киевскому режиму.