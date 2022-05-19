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Россия вышлет четырех сотрудников посольства Словении

В МИД заявили, что Россия вышлет из страны четырех сотрудников посольства Словении

Россия решила выслать четырех сотрудников посольства Словении в качестве ответной меры. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Временному поверенном в делах Словении в РФ был заявлен решительный протест в связи с попытками Любляны возложить на Москву вину за военные преступления на Украине и оказанием помощи киевскому режиму.

Виктория Кондратьева
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