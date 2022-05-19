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Россиянин до смерти забил сокамерника и попытался инсценировать его самоубийство

В Приморье мужчина забил сокамерника до смерти и попытался инсценировать его суицид

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Приморье мужчина задушил 22-летнего сокамерника и попытался инсценировать его самоубийство. О этом сообщает VladNews.

По сведениям издания, в июле 2018 года фигурант находился в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого. Во время ссоры он забил до смерти заключенного, который находился вместе с ним в изоляторе, а затем попытался скрыть следы преступления, для чего сделал петлю из покрывала и повесил в нее мертвое тело.

После этого он попытался убедить правоохранителей в том, что сокамерник совершил суицид, однако по следам побоев на теле убитого следователи восстановили реальную картину произошедшего. За убийство двух человек мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 59-летний мужчина совершил суицид в отделе полиции №3. Трагедия произошла в пять часов утра 11 мая.

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Елизавета Новикова
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