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Кремль анонсировал заседание Путина с Совбезом

Путин обсудит с Совбезом 20 мая повышение уровня кибербезопасности в России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 20 мая проведет заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На заседании будут обсуждаться вопросы повышения устойчивости и безопасности работы информационной инфраструктуры страны. В повестку встречи также войдет обсуждение дополнительных мер, которые будут направлены на предотвращение последствий новых угроз в информационно-коммуникационной сфере.

В ходе видеоконференции основной доклад представит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его выступление будет посвящено укреплению суверенитета России в глобальном информационном пространстве.

Заседание Совбеза ранее состоялось 13 мая — тогда на нем Путин обсудил угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Также на встрече глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Анастасия Шейкина
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