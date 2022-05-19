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На Украине брата экс-депутата Рады заподозрили в подготовке диверсий

СБУ: брат экс-депутата Рады Царева задержан по подозрению в подготовке диверсий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Брат экс-депутата Верховной Рады Олега Царева задержан на Украине по подозрению в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры в восточных регионах страны. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в Службе безопасности Украины, передает РИА Новости.

«Он был уверен в быстрой победе РФ. Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе через серии взрывов на объектах инфраструктуры», — заявили в службе.

Там уточнили, что мужчина планировал устроить диверсию в Днепропетровской области. В ходе обысков у родственника бывшего депутата нашли тротиловые шашки, боеприпасы и оружие.

Ранее в мае СБУ сообщила о задержании соратника политика Виктора Медведчука, одного из лидеров общественной организации «Украинский выбор». Отмечалось, что его подозревают в подготовке к свержению конституционного строя в стране.

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Варвара Кошечкина
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