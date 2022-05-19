Россиянина заподозрили в убийстве велосипедиста из-за просьбы не мусорить

Жителя Сургута задержали по подозрению в убийстве 46-летнего велосипедиста из-за замечания

В Сургуте 41-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 46-летнего велосипедиста, который сделал ему замечание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия, в полседьмого вечера 18 мая возле дома № 3А на улице Дзержинского велосипедист, проезжая мимо подозреваемого, попросил того не мусорить, в ответ россиянин догнал его и ударил ножом в спину. От полученной травмы велосипедист через несколько часов скончался в больнице.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих российских военнослужащих, которые избили и порезали ножом девушек за сделанное им замечание.