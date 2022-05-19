В Подмосковье третьеклассника вызвали в полицию из-за фразы «Слава Украине»

В Звенигороде третьеклассник попал в полицию из-за фразы «Слава Украине» в школьном чате

Третьеклассника из подмосковного Звенигорода вызвали в полицию из-за фразы «Слава Украине» в школьном чате. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

16 мая мальчик разместил в школьном чате украинские лозунги, их заметил его одноклассник и показал сообщения отцу. Россиянин решил рассказать об антироссийских настроениях третьеклассника сотрудникам полиции.

Мужчина сделал скрины с сообщениями ребенка и передал их оперативникам. Позже подмосковный школьник вместе с матерью попал в отдел по делам несовершеннолетних.

Ребенок подчеркнул, что хотел таким образом разыграть одноклассников. Полицейские предупредили мальчика о вреде такого троллинга и затем отпустили.

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