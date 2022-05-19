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Кот-мем из Харькова получил престижную международную премию в Каннах

Кот Степан из Харькова получил премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах

Фото: @loveyoustepan

Кот-мем по кличке Степан из Харькова получил престижную международную премию World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) в Каннах. Об этом сообщается в его Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Хозяйка кота опубликовала в блоге питомца две фотографии, на которых он запечатлен рядом с наградой. «Спасибо всем! Я очень, очень счастлив!» — подписала она снимки.

В комментариях пользователи поздравили Степана с победой.

До этого стало известно, что с котом Степаном начал сотрудничать люксовый модный дом Valentino.

World Influencers and Bloggers Awards — ежегодная международная премия, которой награждают лучших инфлюенсеров и блогеров мира. Идея премии принадлежит украинской телеведущей и журналистке Гражине Чаплин. Первая церемония награждения WIBA состоялась в мае 2019 года в Каннах.

Кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok. В роликах животное грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные хиты. Хозяйка кота рассказала, что всегда хотела показать питомца всему миру из-за особенного выражения его морды.

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Евгения Наумова
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