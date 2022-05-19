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69-я параллель

В Якутии нашли новый способ защитить природу

В Якутии запретят бесконтрольный запуск воздушных шаров в воздух

Фото: Ankush Minda / Unsplash

Минэкологии Якутии направило письма главам городов, сел и районов, а также руководителем министерств, согласно которым рекомендуется запретить бесконтрольный запуск воздушных шаров воздух. О новом способе защитить природу, который придумали в регионе, сообщается на странице Центра управления Республики Саха во «ВКонтакте».

Подобное решение министерство приняло в связи с обращением местной жительницы, которая с помощью приложения «Госуслуги.Решаем вместе» пожаловалась, что традиция запуска воздушных шаров наносит большой вред природе.

«В нашей стране на законодательном уровне ограничение о запуске воздушных шаров в воздух не установлено. Но ряд регионов пошли по пути мировой практики и уже поддержали инициативу на запрет запуска воздушных шаров в небо. Министерство согласно с мнением заявительницы», — заявили в региональном Минэкологии.

В четверг, 19 мая, запуск воздушных шаров ограничили в городе Благовещенске Амурской области. Мэр города предписал муниципальным служащим ограничить запуск шаров при проведении городских мероприятий.

В России массовый запуск воздушных шаров запрещен в Сочи и в Санкт-Петербурге. Такое ограничение также есть в ряде штатов США, в нескольких городах Германии и Австралии.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ликвидации ущерба экологии в Арктике. По его словам, проекты все российские программы в Арктике должны быть продолжены в полном объеме.

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Анастасия Шейкина
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