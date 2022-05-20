Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии против представителей NEXTA возбудили уголовное дело

СК Белоруссии возбудил дело против NEXTA за создание террористической организации

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Белоруссии против представителей журналистского проекта NEXTA возбудили уголовное дело за создание террористической организации и руководство ее деятельностью. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) республики, передает БЕЛТА.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в отношении Степана Путило, Яна Рудика и «иных лиц». По версии следствия, они «использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки» в Белоруссии и «радикализации так называемых акций протеста».

В СК уточнили, что обвиняемые, находясь за пределами страны, подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность республики.

Материалы по теме:
Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Дотянулся до небес.Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
26 мая 2021
Год назад белорусы решили устроить революцию. Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
21 июля 2021

В апреле Верховный суд Белоруссии признал NEXTA террористической организацией. Сам проект и его структурные подразделения LUXTA и NEXTA Live были охарактеризованы как представляющие угрозу национальной безопасности.

Проект NEXTA возник как Telegram-канал и приобрел широкую известность во время массовых акций протеста, которые прошли в Белоруссии после выборов президента республики в 2020 году. Вскоре после этого проект был признан властями страны экстремистским, а его бывший главред Роман Протасевич был схвачен белорусскими силовиками после экстренной посадки самолета Ryanair в мае 2021 года в Минске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал ниже 58 рублей
На чемпионате мира по хоккею разгорелся сексистский скандал
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о российской армии
Нефтяников уличили в нежелании спасать планету
Названа причина «смерти» маленьких смартфонов
Украинский посол оценил возможность Украины вступить в НАТО
Россияне массово отказались от отдыха на Черном море из-за нехватки поездов
Деньги россиян стали чаще похищать через банкоматы
США заказали миллионы доз вакцины от оспы обезьян
Стилистка перечислила удешевляющие образ женщины платья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.