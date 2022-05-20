В Белоруссии против представителей NEXTA возбудили уголовное дело

СК Белоруссии возбудил дело против NEXTA за создание террористической организации

В Белоруссии против представителей журналистского проекта NEXTA возбудили уголовное дело за создание террористической организации и руководство ее деятельностью. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) республики, передает БЕЛТА.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в отношении Степана Путило, Яна Рудика и «иных лиц». По версии следствия, они «использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки» в Белоруссии и «радикализации так называемых акций протеста».

В СК уточнили, что обвиняемые, находясь за пределами страны, подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность республики.

В апреле Верховный суд Белоруссии признал NEXTA террористической организацией. Сам проект и его структурные подразделения LUXTA и NEXTA Live были охарактеризованы как представляющие угрозу национальной безопасности.

Проект NEXTA возник как Telegram-канал и приобрел широкую известность во время массовых акций протеста, которые прошли в Белоруссии после выборов президента республики в 2020 году. Вскоре после этого проект был признан властями страны экстремистским, а его бывший главред Роман Протасевич был схвачен белорусскими силовиками после экстренной посадки самолета Ryanair в мае 2021 года в Минске.