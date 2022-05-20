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Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев

Долорес Амбридж и Белла Свон оказались самыми нелюбимыми книжными персонажами россиян
Имельда Стонтон

Имельда Стонтон. Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Компания «Литрес» опубликовала результаты опроса, в рамках которого россияне выбрали самых раздражающих литературных героев. Об этом сообщает ТАСС.

Самыми нелюбимыми героями оказались Долорес Амбридж (46,1 процента голосов) из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Белла Свон (29,9 процента) из романа Стефани Мейер «Сумерки». Замкнул тройку еще один персонаж поттерианы Питер Петтигрю, известный как Хвост. Он набрал 19,8 процента голосов. На пятом и шестом месте расположились персонаж серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина Джоффри Баратеон и Лидия Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

Что касается персонажей русской литературы, то лидером стала помещица из «Муму» Ивана Тургенева. На втором месте — главная героиня «Анны Карениной» Льва Толстого, а на третьем — Гумберт Гумберт, который является ключевой фигурой романа «Лолита» Владимира Набокова. В пятерку также вошли главный персонаж «Евгения Онегина» Александра Пушкина и Наташа Ростова из «Войны и мира» Толстого.

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Марина Погосян
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