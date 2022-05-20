Премьер Италии призвал Байдена позвонить Путину

Премьер Италии Драги во время визита в Вашингтон призвал Байдена позвонить Путину

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что во время своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому коллеге Владимиру Путину для урегулирования ситуации на Украине. Слова политика передает РИА Новости.

По словам Драги, он заверил Байдена, что Путин хочет услышать только его слова. «Должен сказать, что этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны», — отметил он.

Итальянский премьер также добавил, что российских граждан нельзя считать виновными в текущей ситуации и рассматривать в качестве врагов. «Они не враги, и это важно помнить, говоря о поисках мира», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. План был разработан МИД Италии и передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.