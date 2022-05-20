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На Украине начали отгораживаться от Белоруссии бетонными блоками

Мэр Житомира заявил, что в регионе возводят бетонные заграждения на границе с Белоруссией

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Житомирской области Украины батальоны территориальной обороны начали возводить заграждения из бетонных блоков вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, его цитирует РИА Новости.

«Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки», — рассказал Сухомлин в соцсетях.

Он также заявил, что к работе будут привлечены сотрудники коммунальных служб, а участки границы будут распределены между мэрами городов региона.

10 мая Белоруссия объявила о развертывании сил специальных операций на территории недалеко от границы с Украиной. Так войска республики отреагировали на создание 20-тысячной украинской группировки.

Также стало известно, что Белоруссия планирует оставить у себя находящиеся на территории страны российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и «Искандеры». По словам президента страны Александра Лукашенко, у властей уже есть предварительные договоренности с российской стороной по этому вопросу.

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Алевтина Запольская
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