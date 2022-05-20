В России заговорили о сохранении бренда «Макдоналдс»

Глава Роспатента заявил, что «Макдоналдс» может передать права на бренд в России преемнику

«Макдоналдс» может передать права на бренд в России преемнику, если стороны договорятся. Об этом сообщил ТАСС руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Юрий Зубов.

«Скорее будет передача прав, то есть лицензирование прав "Макдоналдс" в сторону будущего преемника. Эту историю, наверное, стоит ожидать, а перерегистрацию бренда — я не думаю», — заявил глава ведомства. Зубов добавил, что у сети есть зарегистрированный бренд в России, его использование охраняется законом, а заявок на отзыв его регистрации не поступало. Поэтому бренд может быть сохранен, сказал он.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России — им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Он является лицензиатом корпорации и управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири.

По заявлению «Макдоналдс», договор предусматривает, что в течение двух лет все текущие сотрудники компании в России сохранят работу на эквивалентных условиях.