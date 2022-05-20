Объяснено стремление Китая расширить БРИКС

Экономист Лисоволик заявил о намерении Китая создать конкурента G7 через расширение БРИКС

С помощью расширения группы БРИКС Пекин рассчитывает создать структуру, которая была бы более гибкой, инклюзивной и масштабной платформой для экономического взаимодействия развивающихся стран, чем устаревшие и застывшие существующие организации. Стремления вероятного конкурента G7 в беседе с «Лентой.ру» объяснил программный директор международного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

По мнению экономиста, намерение расширить БРИКС не является быстрореализуемым, но в скором времени группа может стать открытым и инклюзивным аналогом уже существующих объединений. «Китай отказывается от подхода, который мы видим в рамках других клубов крупнейших стран, которые оставляют [лишь за собой] возможность формировать ядро [участников]. Китай постулирует отказ от системы "ядро-периферия"», — заявил он.

Также директор упомянул, что среди приглашенных в группу БРИКС стран есть крупные экономические субъекты практически всех региональных блоков развивающихся стран в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке: Сенегал, Индонезия, Таиланд, Камбоджа и Объединенные Арабские Эмираты (председатель в Gulf Cooperation Council). Лисоволик предположил, что окончательный список будет озвучен в ходе будущей встречи руководителей стран-участниц БРИКС.

19 мая глава МИД КНР Ван И предложил расширить состав группы БРИКС, в которую на данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. «Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — говорится в его заявлении. По мнению министра, это позволит увеличить влияние объединения и внести весомый вклад в экономическое развитие всего мира.

