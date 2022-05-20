В Германии приняли закон для контроля за выполнением санкций против России

DPA: бундестаг принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против России

Парламент Германии в четверг, 19 мая, принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Прежде в ФРГ не было законодательной базы, которая бы позволяла целенаправленно искать имущество персон, попавших под санкции, — это осложняло исполнение санкций. Помимо этого, сведения о финансовом положении этих лиц часто скрывались за сложными корпоративными структурами.

Как сообщает агентство, новый закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти. Это позволит облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты.

Кроме того, бизнесмены, попавшие в санкционные списки, будут обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие снятия санкций с России. По его словам, Единственной возможностью снятия ограничений является мирное соглашение Москвы и Киева.