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Российский стилист перечислил вышедшие из моды челки

Российский стилист Золотарев рассказал, что прямые густые челки вышли из моды в 2022 году

Фото: Shutterstock

Российский стилист и партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Михаил Золотарев перечислил виды челок, которые на данный момент вышли из моды. Интервью с ним публикует «Газета.Ru».

Владелец студии красоты M ZOLOTAREV рассказал, что прямые густые челки с плотным срезом и длинные косые челки, которые были популярны в 2000-х годах, потеряли актуальность в текущем сезоне. В список устаревших стрижек он также включил редкие челки из нескольких прядей, которые делают волосы визуально менее густыми.

По словам Золотарева, в 2022 году следует обратить внимание на челку-шторку или рваную небрежную челку, которая будет особенно удачно смотреться с текстурированными прическами. При этом собеседник издания порекомендовал стричь челку только в том случае, если она к лицу, в противном случае она подчеркнет все недостатки внешности.

«Не нужно стричь челку, если она не подходит вашему лицу. Даже если она вам очень нравится или у любимой актрисы такая же», — предостерег парикмахер читательниц портала.

В мае модные редакторы портала Hypebae назвали самые актуальные прически с челками. Журналисты заявили, что в нынешнем сезоне хитом станут уложенные набок и выше бровей челки, а также зауженная челка-шторка, кудрявая и плетеная челки. Кроме того, в перечень попали «кукольные» и рваные челки.

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Майя Пономаренко
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