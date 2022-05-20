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Повара посоветовали необычный способ усилить вкус блюд

LifeHacker: посуду для пирогов и салатов можно натирать чесноком для усиления вкуса блюд

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Повара Джулия Коллин Дэвисон и Бриджит Ланкастер из передачи America’s Test Kitchen посоветовали натирать посуду чесноком для более яркого вкуса блюд. На необычный способ обратило внимание издание LifeHacker.

Они рекомендуют разрезать очищенную дольку свежего чеснока и натирать посуду срезом. Это, указывают Дэвисон и Ланкастер, подарит блюду более тонкий аромат, чем чеснок, непосредственно помещенный в блюдо.

Так, уточнили кулинары, можно поступать с посудой из металла, керамики и дерева. Подобным образом, уточняют повара, можно усовершенствовать и усилить вкус салатов, супов, пирогов, мак-н-чиз и жаркого.

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Эксперты телепередачи также советуют избавлять деревянную посуду от запаха чеснока и других продуктов питания с помощью прокаливания. Они рекомендуют нагреть духовку до 135 градусов, обязательно выключить ее и поставить деревянную утварь внутрь на застеленный фольгой поддон на два часа. После этого, утверждают эксперты, лишняя влага и впитавшиеся вещества выпарятся, и посуду можно будет помыть.

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Александра Лисица
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