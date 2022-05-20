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В России выявили 5089 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5089 случаев коронавируса за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за последние сутки выявили 5089 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 283 706. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 20 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4927.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (368), Санкт-Петербурге (357) и в Московской области (206). Меньше всего — в Ненецком округе и в Магаданской области (по 1 случаю), а также в республике Тыва (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2081. За этот же период 6173 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 676 801.

За сутки умерли 96 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 168 человек.

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Анастасия Шейкина
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