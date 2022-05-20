Акинфеев пошел на понижение зарплаты

Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что Игорь Акинфеев добровольно пошел на понижение зарплаты

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл подробности сделки по продлению контракта с вратарем Игорем Акинфеевым. Интервью доступно в YouTube-канале столичного клуба.

Бабаев подчеркнул, что клуб давно достиг договоренности о новом контракте с 36-летним голкипером. Он отметил, что Акинфеев подписал пятый контракт с армейцами. «Важно отметить, что Игорь добровольно пошел на существенное понижение зарплаты, понимая, что для всех сложилась не самая простая финансовая ситуация», — добавил Бабаев.

О продлении контракта стало известно ранее 20 мая. Акинфеев подписал новое соглашение сроком на два года.

Акинфеев начал выступать за красно-синих в 2003 году. ЦСКА — первый и единственный клуб в карьере голкипера. В составе «армейцев» он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА.