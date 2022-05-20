Вратарь Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/2024

Вратарь Игорь Акинфеев продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в три миллиона евро.

Акинфеев начал выступать за ЦСКА в 2003 году. Вратарь защищает цвета клуба всю профессиональную карьеру. В составе красно-синих он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА. Акинфеев — рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей. Он десять раз признавался лучшим вратарем страны.

Ранее 20 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. Соглашение, действовавшее до 2024 года, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.