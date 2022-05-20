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В ООН раскритиковали предположение об оплате зерном поставок оружия на Украину

Постпред ЕС при ООН назвал дезинформацией слова о том, что Украина платит за оружие зерном

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постоянный представитель Европейского союза (ЕС) при ООН Олаф Скуг раскритиковал предположение российского постпреда Василия Небензи о том, что Украина расплачивается с западными странами зерном за поставки оружия. Еврочиновник назвал эти слова российской дезинформацией. Об этом пишет РИА Новости.

«То, что мы сегодня слышали от России по поводу некой схемы Запада "зерно за оружие" — это еще один элемент к длинному списку дезинформации», — заявил Скуг.

Ранее Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Дипломат напомнил, что, согласно заявлениям представителей Запада, сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. «Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки? У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран», — предположил дипломат.

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Марина Совина
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