Детям в Севастополе пришлось питаться сухпайками из-за ВСУ

Губернатор Развожаев: Воспитанникам детсадов Севастополя пришлось питаться сухпайками

Воспитанникам детсадов Севастополя в части районов пришлось питаться сухпайками из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как рассказал чиновник, из-за того что город остался без электричества, дошкольные учреждения не могут обеспечить детей горячим питанием. Развожаев призвал родителей по возможности оставить детей дома, чтобы там «обеспечить им комфорт».

Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками Михаил Развожаев

Севастополь остался без электричества после атаки ВСУ в ночь с 23 на 24 июня. На объектах в городе введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и предпринимают меры для ликвидации последствий.

Всего в ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата.