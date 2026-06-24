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09:34, 24 июня 2026Россия

В России отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Депутат ГД Бородай назвал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии прямым шантажом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Госдумы Александр Бородай назвал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Белоруссии прямым шантажом. Его слова приводит ТАСС.

Российский политик высказал мнение, что Зеленский позволяет себе такие угрозы ввиду того, что располагает поддержкой Запада.

«Заявления Зеленского в адрес Белоруссии — это прямой шантаж», — заключил Бородай.

Ранее Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары Вооруженных сил России. Он заявил, что в случае если Минск не исполнит этого требования, «Киев сделает это сам».

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