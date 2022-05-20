В Башкирии отремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям

В Башкирии направят 503 млн рублей на ремонт дорог к 13 культурно-историческим объектам

В 2022 году в Башкирии отремонтируют дороги, которые ведут к 13 культурно-историческим объектам и достопримечательностям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Работы будут реализованы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется обновить 24 километра асфальтного покрытия. На эти цели власти направят более 503 миллионов рублей.

Так, будут отремонтированы два участка автодороги Благовещенск-Павловка в Благовещенском районе, подъезд к санаторию «Юматово» в Уфимском районе, автодорога Стерлитамак-Красноусольский в Гафурийском районе, а также участки улиц Коммунистическая и Чернышевского в Уфе, где находится ряд объектов культурного наследия.

Ранее стало известно, что в дагестанском Дербенте в 2025 году может заработать канатная дорога. В республике ожидают, что с ее запуском турпоток в город возрастет вдвое. Протяженность канатки составит 2850 метров с пропускной способностью 500 человек в час.