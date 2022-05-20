Массовая драка на борцовском турнире в России попала на видео

На турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка

На турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка между участниками, тренерами и болельщиками. Видео появилось у РИА Новости.

Инцидент произошел во время полуфинальных поединков в дисциплине панкратион среди спортсменов в весе до 66 килограммов. Бойцы Ислам Исаев и Ратмир Хайруллин устроили потасовку, к которой присоединились члены команд спортсменов и фанаты. Драку удалось остановить полицейским.

Турнир международной Борцовской лиги Поддубного проходит впервые. Он включает в себя состязания как по олимпийским стилям спортивной борьбы, так и по панкратиону и грепплингу. В каждой весовой категории выступают 16 спортсменов. Победители получат по два миллиона рублей.