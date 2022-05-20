Названа бесплатная альтернатива диетологам в Москве

Заммэра Ракова сообщила, что москвичи смогут бесплатно получить персональное меню в МФЦ

В центрах госуслуг в Москве можно будет бесплатно получить персональное меню правильного питания на неделю. О новой необычной услуге в МФЦ рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 70 центрах госуслуг москвичи могут воспользоваться современными диагностическими комплексами. Они позволяют буквально "на бегу" проверить основные показатели здоровья и получить рекомендации по здоровым привычкам», — рассказала Ракова.

300 000 москвичей прошли быстрый чек-ап в МФЦ

Поскольку такой формат чек-апа стал популярен у москвичей, было принято решение расширить возможности диагностического комплекса. «Теперь после проверки организма и анализа его показателей для горожан сформируются персональные рекомендации по сбалансированному питанию — подробное меню на семь дней с расчетом КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) и даже рецептами. Их можно отправить себе на почту. Мы надеемся, что это поможет еще большему числу горожан придерживаться здорового образа жизни», — отметила заммэра.

Новый сервис учитывает все полученные в результате первичного обследования данные. При формировании персональных рекомендаций по питанию москвичам будут предлагать пройти опрос на предмет наличия специфических заболеваний, пищевых аллергий и операций в области ЖКТ для исключения риска вреда здоровью.

Затем будут определяться требования к рациону с помощью специальных алгоритмов современного диагностического комплекса. Рацион питания корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от времени года и носит исключительно рекомендательный характер.

Диагностические комплексы в центрах госуслуг появились в августе 2020 года. Они помогают определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, а также оценить функцию внешнего дыхания и измерить пульс. Обследование проводится бесплатно и занимает в среднем семь минут. После завершения диагностики формируются результаты с подробным анализом главных параметров организма и рекомендациями по здоровому образу жизни.

