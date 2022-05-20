Финляндия сообщила о начале разбирательства с «Газпромом» по поставкам газа

Финская компания Gasum начнет разбирательство по контракту с «Газпромом»

Финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что начнет разбирательство в арбитражном суде по контракту на поставки газа с «Газпром экспортом». Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Кроме того, в финской компании заявили, что не намерены осуществлять платежи в рублях в соответствии с указом президента России Владимира Путина, а также со схемой, предложенной «Газпром экспортом». Отмечается, что по состоянию на 20 мая Gasum также не оплатил поставки газа за апрель.

«В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что «Газпром экспорт» будет защищать свои интересы.

Ранее в Gasum сообщили, что поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая. При этом от выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок Финляндия отказалась еще 17 мая. Согласно условиям контракта, средства должны поступить России до 23 мая.