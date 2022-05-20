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В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы

В Стокгольме сняли флаг Украины со здания литовского посольства

Фото: Yara Nardi / Reuters

В Стокгольме неизвестные сняли украинский флаг, вывешенный на здании посольства Литвы, пишет литовская газета Lietuvos rytas.

При этом рядом висевший литовский флаг остался нетронутым. В посольстве Литвы отметили, что злоумышленники спланировали это заранее, так как необходимо было, в частности, принести лестницу, чтобы взобраться по флагштоку.

О произошедшем сообщили в шведскую полицию и министерство иностранных дел страны.

Ранее польские власти без объяснения причин распорядились снять украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве, которые ранее были размещены в знак солидарности с республикой. Размещение украинской символики вызывало протесты со стороны многих польских граждан из-за несоблюдения правила о размещении украинских флагов наравне с флагом Польши и Варшавы.

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Варвара Кошечкина
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