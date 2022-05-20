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В российском регионе трое детей отравились угарным газом

В частном доме в Дагестане один взрослый и трое детей отравились угарным газом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один взрослый и трое детей отравились угарным газом в частном доме в дагестанском поселке Мамедкала. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 20 мая.

По сведениям телеканала, пострадавших несовершеннолетних доставили в Центральную районную больницу города Дербент. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Взрослого пострадавшего спасти не удалось. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее три малолетних ребенка отравились угарным газом в частном доме в Курагинском районе Красноярского края. По данным регионального МВД, отравление могло произойти из-за нарушений правил безопасности при топке печи.

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Анна Щербакова
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