Путин заявил о необходимости создания госсистемы защиты информации

Путин заявил Совбезу о необходимости создания госсистемы по защите информации

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания государственной системы защиты информации. Его слова приводит ТАСС.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — сказал Путин в ходе заседания Совета безопасности.

Глава государства назвал повышение защищенности информационных систем и сетей связи в государственных органах одной из важнейших задач. Он также напомнил, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак.

По мнению президента, оборону отечественного цифрового пространства необходимо укреплять. «Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что против России развязана масштабная война в киберпространстве. Глава государства отметил, что в последние годы число кибератак на российскую информационную инфраструктуру постоянно растет. По его словам, с началом спецоперации на Украине атаки стали «более острыми и серьезными».